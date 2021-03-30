ضبط أسماك ولحوم مجهولة المصدر في حملة بالبحر الأحمر

تمكنت حملة مكبرة شنتها مديريتا التموين والطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، على عدد من محال الجزارة وبيع الأسماك، من ضبط 50 كيلو جرام كابوريا وكيلو جرام سمك فيليه ليس لها بيانات وغير معلومة المصدر.وأسفرت نتائج الحملة أيضًا عن ضبط 18 كيلو جرام لحوم قطع مجمدة مجهولة المصدر مع تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك، وكيلو ونصف دهون ومخلفات غير معلومة المصدر مع تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وتم عمل تقرير فني بيطري والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ومن المقرر تكثيف حملات التفتيش على محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين تحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر ومشاركة أطباء التفتيش برئاسة الدكتور وحيد محمد شمروخ بمديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين.