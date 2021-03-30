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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موقع أمريكي: النساء أكثر معاناة مع لقاح كورونا من الرجال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:41 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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كشف موقع "إن ستايل" الأميركي، أن الرجال هم الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا، أو الموت بسببه، والآن مع تلقي اللقاحات يبدو أن النساء يعانين من آثار جانبية أقوى إثر تلقي اللقاحات أكثر من الرجال.

وقال الموقع المعني بقضايا المرأة، إن البيانات التي جمعت من الشهر الأول لعمليات التلقيح في الولايات المتحدة يظهر أن 79 بالمئة من الآثار الجانبية للقاح مثل الحمى والقشعريرة والصداع كانت لدى النساء، وذلك على الرغم من أن النساء تلقين نحو 61 بالمئة من الجرعات.

ولفت طبيب في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند، فيفيك شيريان، إلى أنه غير متفاجئ على الإطلاق بهذه النتائج، التي تظهر تعرض النساء أكثر إلى الآثار الجانبية مقارنة بالرجال.

وأوضحت الطبيبة المتخصصة في العلاج بالهرمونات البديلة في نيويورك إريكا شوارتز، أن هذه النتائج تتفق مع تداعيات لقاح الإنفلونزا وردود الفعل التي تبديها النساء تجاه اللقاحات.

وبين الموقع الأميركي، أن العلم يؤكد أن الرجال أقل مناعة من النساء، ونظرا لمناعة هؤلاء القوية، فإنهن يعانين من تفاعلا أكبر في الجهاز المناعي، وهذا يفسر الاستجابة القوي للقاحات.

وأشار الطبيبان المشاركان في التقرير، إلى أن الأمر يتصل أيضا بهروم الاستروجين الإنثوية، الذي يزيد من الاستجابة المناعية، بينما يثبطها التستوستيرون (الهرمون الذكوري).


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