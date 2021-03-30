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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لتوفير المياه ومواجهة البطالة.. تبطين 1349.767 كيلو متر من الترع

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:39 ص
تبطين الترع
تبطين الترع
وائل القمحاوى
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 تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها على طول مجرى النيل، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1349.767 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 7045 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل.

أوضح غانم، إنه تم إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

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