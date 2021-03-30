«العلاقة الآثمة».. «فيس بوك» وراء مقتل طفلتي القليوبية خنقًا بالغاز

كشفت تحريات أجهزة الأمن، في واقعة المتهمة بالتسبب في وفاة طفلتيها بسبب تسرب الغاز أثناء علاقة آثمة بينها وبين عشيقها داخل شقتها في شبرا الخيمة، أن العشيق والأم تعرفا على بعضيهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشأت بينهما علاقة عاطفية وكان يتردد على شقتها في غياب زوجها.وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أقرا بذلك حيثث تبين أنه في يوم الحادث اتفقت المتهمة وعشيقها على اللقاء في المنزل بعد خروج زوجها، فتوجه إليها شقتها لممارسة علاقة آثمة معها إلا أنهما أصيبا باختناق بسبب تسريب الغاز، كما أصيبت الطفلتين وتوفيتا في الحال.في وقت سابق أمرت النيابة العامه بشبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام بطلب تحريات المباحث في واقعة مصرع طفلتين نتيجة تسرب الغاز بشقتهما في شبرا الخيمة وإتهام والديهما والدتهما، بأنها تسببت في الواقعة لأنها وقت الحادث كانت تمارس الرذيلة مع عشيقها.كما أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق في إتهامات زوجها لها بالزنا والتسبب في وفاة طفلتيهما.وكانت المتهمة إصيبت باختناق وتم إيداعها العناية المركزة وعقب تحسن حالتها الصحية تم التحقيق معها في نيابة شبرا الخيمة، حيث تقرر حبس عشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق.وكشفت تحقيقات النيابة العامه عن مفاجأة فى واقعة مصرع طفلتين نتيجة تسريب الغاز داخل شقتهما، وتبين أن أمهما كانت تمارس علاقة أثمة مع شخص فتسرب الغازمما أدى إلى مصرع الطفلتين وإصابة المتهم وعشيقته باختناق ونقلهما للمستشفى.وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة الطفلتين للتحقيق معها.