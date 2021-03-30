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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استنفار أمني بمطار القاهرة لاستقبال الوفود المشاركة في موكب نقل المومياوات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:28 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
هدير مصطفي
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شهد مطار القاهرة الدولي، حالة من الاستنفار الأمني، لاستقبال الوفود المشاركة في احتفالية نقل المومياوات الملكية المقرر نقلها ٣ أبريل.

وكشف مصدر أمني، أن مطار القاهرة أعلن حالة الاستنفار والاستعدادات المكثفة قبيل استقبال الوفود الأجنبية المشاركة، والتشديد على إجراء المسحات والتحاليل التي تثبت عدم إصابة القادمين بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت القيادات الأمنية بمطار القاهرة باليقظة الأمنية وانتشار الأكمنة واستخدام أجهزة الاكس راي، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي لمنع تسلل أي عناصر إجرامية.

وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومنظّمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

وأعلنت الجهة المنفذة للحفل، أنه من المقرر أن يتم النقل مساء السبت الموافق 3 أبريل، حيث تتجه أنظار العالم في هذا التوقيت إلى قلب القاهرة وبالتحديد ميدان التحرير، حيث تنطلق المسيرة المُنتظرة لموكب ملوك الفراعنة المعروف بـ"المومياوات الملكية"، والتي ستحصل على موقعها الجديد في متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة.

على أن يتقدم الموكب لفيف من الفنانات مرتديات الزي الفرعوني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وبصحبة فرق الموسيقى العسكرية المرتدية للملابس الفرعونية، وسيتحرك الموكب من ميدان التحرير في عربات فرعونية بعد غروب شمس السبت 3 أبريل، كل عربة مزينة باسم كل ملك من ملوك الفراعنة.

و من المقرر أن يمر الموكب الملكي الذي يضم 22 مومياء فرعونية، إضافة إلى 17 تابوتا ملكيا، بميدان التحرير حيث سيتم الافتتاح الرسمي للميدان بعد انتهاء أعمال تطويره، ثم سيواصل طريقه إلى سور مجرى العيون الذي أيضا سيشهد افتتاحه الرسمي بعد تطويره خلال الأشهر الماضية، مرورا بمنطقة الفسطاط وصولًا إلى متحف الحضارة المصرية.

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