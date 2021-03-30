الصحة تكشف المحافظات الأعلى ترددًا على حملة «شلل الأطفال»

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال يومها الأول والثاني.وأوضح أن تلك المحافظات تشمل؛ "الجيزة، القاهرة، الشرقية، البحيرة، القليوبية، المنيا" بنسب تغطية تجاوزت 98.6% من المستهدفين بهذه المحافظات.وأشار إلى أن التطعيم يتم من خلال 90 ألف من الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، لافتًا إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.