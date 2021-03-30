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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالیزیا: الأولوية للمقبلين على الحج في تلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:24 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال الوزیر المنسق لبرنامج التطعیم الوطني المالیزي خیري جمال الدين، إنه سيتم إعطاء الأولوية للمقبلين على الحج في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد فور إعلان حكومة السعودیة رسمیًا عن اشتراط التطعيم لأداء مناسك الحج.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية اليوم الثلاثاء عن جمال الدين إن صندوق الحج الماليزي (تابونغ حاجي) سیقوم بتقديم قائمة كاملة للمقبلين على الحج استنادًا إلى الجدول الزمني بعد الحصول على القرار الرسمي من الحكومة السعودیة.

وأضاف أن المسؤولية تقع على عائق الحكومة المالیزیة لتوفیر اللقاحات لجمیع المالیزیین المقبلین على تلك العبادة، إذا فرضت الحكومة السعودية جمیع الحجاج الدوليين على تلقي اللقاحات المضادة "لكوفید-19"، مؤكدا أن الحكومة المالیزیة والصندوق سیعملان معا للنظر في القائمة، بحیث یتم إعطاؤھم الأولوية في تلقي اللقاحات بعد الحصول على القرار الرسمي من السعودیة.

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