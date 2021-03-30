اعتقال إرهابيين من بين المشتركين في مجزرة «البودور» بالعراق

أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين، من بين المشتركين في مجزرة قرية البودور، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص من عائلة واحدة.وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين لانتمائهم لتنظيم داعش، وهما من ضمن المجموعة الإرهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البو دور التي راح ضحيتها 7 شهداء من عائلة واحدة".يذكر أن مرتكبي الجريمة استهدفوا 3 منازل لمواطنين عراقيين في قرية "البو دور" بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وقد أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذها.