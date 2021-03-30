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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة عمانية: علاقات السلطنة والصين التاريخية ستساهم بتكثيف الاستثمار

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:21 ص
علاقات السلطنة والصين
علاقات السلطنة والصين
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أكدت صحيفة عمان الصادرة صباح اليوم فى سلطنة عمان، أن العلاقات التاريخية بين السلطنة والصين يمكن أن تساهم في تعزيز وتكثيف الاستثمار الصيني في السلطنة خلال المرحلة القادمة التي تنفتح خلالها السلطنة أكثر على الاستثمارات الخارجية بعد التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار الخارجي.

وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان " السلطنة والصين.. علاقات تاريخية وآفاق مستقبلية"، إن الصين من الدول التي تعزز استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط ضمن مشروعها "الحزام والطريق" والسلطنة من بين الدول المستقرة سياسيًا والتي تغري رأس المال على الاستقرار فيها، وزيارات المسؤولين الصينيين من شأنها أن تفتح آفاقًا استثمارية بين البلدين إضافة إلى تعزيز العلاقات في القطاعات الأخرى التي تخدم الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية.

وأضافت أنه منذ بواكير عهد النهضة الحديث في عمان كان العلاقات العمانية-الصينية علاقات متميزة حيث تم التبادل الدبلوماسي بين البلدين نهاية عقد سبعينيات القرن الماضي.

وفي عام 2018 وبعد أربعة عقود من العلاقات القوية صدر إعلان مشترك بين السلطنة والصين نص على "الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى تاريخي جديد" ووضع تصور كبير للتنمية المستقبلية، كما تم توقيع اتفاقية تفاهم للعلاقات بين البلدين ضمن مبادرة "الحزام والطريق".

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