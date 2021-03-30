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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خبير أوبئة: من الأفضل عدم إعطاء لقاح استرازينيكا لأقل من 55 عاما

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:19 ص
استرازينيكا
استرازينيكا
وكالات
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قال خبير الأوبئة السويدي اندريس تيجنيل، إنه ربما من الأفضل تجنب إعطاء لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر أقل من 55 عاما، وذلك في حوار مع صحيفة داجنيس نيهتير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيجنيل القول إنه في حال وجود صلة بين الحالات المصابة بجلطات دموية واضطرابات التخثر ولقاح استرازينيكا، سوف يكون من الأفضل إعطاء من أقل من 55 عاما لقاحات أخرى.

وأضاف" إذا كنت أقل من 55 عاما، فإن خطورة الاصابة بالفيروس ضئيلة للغاية، لذلك ربما يجب أن تفكر في التوازن بين المخاطر والمزايا".

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