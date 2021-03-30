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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، في بيان له، إنه ليس هناك حاليا أي مؤشرات على حدوث الظاهرتين المناخيتين المعروفتين باسم "إل نينو" أو "لا نينا" خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة المدارية في المحيط الهادئ عادت إلى درجات الحرارة شبه الطبيعية، لتتماشى بذلك مع دورة حياة الظاهرتين الجويتين، بعد انتهاء ظاهرة "لا نينا" التي استمرت خلال عامي 2020 و2021.

وكانت ظاهرة "لا نينا" بدأت تنشط في سبتمبر من عام 2020.

ومن المرجح أن يكون للظواهر الجوية الأخرى، مثل "تذبذب مادن جوليان"، دورا أكبر في التأثير على أنماط سقوط الأمطار في أستراليا.

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