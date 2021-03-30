مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مساء يوم الإثنين 5 أبريل، معرض الفنان أدم حنين «الرحلة»، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وداليا مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، بمجمع الفنون «قصر عائشة فهمي» بالزمالك.يأتي ذلك المعرض الاستيعادى الكبير فى إطار حرص وزارة الثقافة متمثلة فى قطاع الفنون التشكيلية على تكريم رمز كبير من رموز الفن المصرى بعد رحيله العام الماضى تقديرا لمسيرته الإبداعية الكبيرة.وقال الفنان إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون، إن الفنان أدم حنين كان فنانًا استثنائيًا شكلت أعماله الفنية نقلة كبيرة فى حركة الفن المصري ومنهجًا فريدًا أثار انتباه الفنانين والمتابعين، حيث تعد أعماله الفنية الآن مرجعًا للفنانين والباحثين فى مصر وخارجها.ويقدم المعرض مسيرة الفنان أدم حنين الرائدة منذ خمسينات القرن الماضى وحتى وفاته بمجموعة فريدة من أعماله تجاوزت المائة وخمسون عملًا فنيًا ما بين النحت والتصوير تشكل نماذج من كافة إنتاجات الفنان بمراحلها المختلفة حيث يسلط المعرض الضوء على كل تلك المراحل بإعتبارها سردًا لرحلة فنية عظيمة ورائدة نرويها لكل رواد الفن فى مصر وخارجها لفنانًا كبيرًا حفر أسمه فى ذاكرة الفن المصرى كأحد العلامات الفنية التى نفتخر بها دومًا.يذكر أن المعرض يأتى بالتعاون مع مؤسسة أدم حنين للفن التشكيلى تلك المؤسسة التى حرص الفنان الراحل على تأسيسها لرعاية أعماله وتاريخه الفنى إلى جوار دورها الثقافى والفنى فى خدمة الحركة التشكيلية المصرية.