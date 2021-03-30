رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:16 ص
مسيرة «أدم حنين»
مسيرة «أدم حنين»
جمال عاشور
طباعة
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، مساء يوم الإثنين 5 أبريل، معرض الفنان أدم حنين «الرحلة»، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وداليا مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، بمجمع الفنون «قصر عائشة فهمي» بالزمالك.

يأتي ذلك المعرض الاستيعادى الكبير فى إطار حرص وزارة الثقافة متمثلة فى قطاع الفنون التشكيلية على تكريم رمز كبير من رموز الفن المصرى بعد رحيله العام الماضى تقديرا لمسيرته الإبداعية الكبيرة.

وقال الفنان إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون، إن الفنان أدم حنين كان فنانًا استثنائيًا شكلت أعماله الفنية نقلة كبيرة فى حركة الفن المصري ومنهجًا فريدًا أثار انتباه الفنانين والمتابعين، حيث تعد أعماله الفنية الآن مرجعًا للفنانين والباحثين فى مصر وخارجها.

ويقدم المعرض مسيرة الفنان أدم حنين الرائدة منذ خمسينات القرن الماضى وحتى وفاته بمجموعة فريدة من أعماله تجاوزت المائة وخمسون عملًا فنيًا ما بين النحت والتصوير تشكل نماذج من كافة إنتاجات الفنان بمراحلها المختلفة حيث يسلط المعرض الضوء على كل تلك المراحل بإعتبارها سردًا لرحلة فنية عظيمة ورائدة نرويها لكل رواد الفن فى مصر وخارجها لفنانًا كبيرًا حفر أسمه فى ذاكرة الفن المصرى كأحد العلامات الفنية التى نفتخر بها دومًا.

يذكر أن المعرض يأتى بالتعاون مع مؤسسة أدم حنين للفن التشكيلى تلك المؤسسة التى حرص الفنان الراحل على تأسيسها لرعاية أعماله وتاريخه الفنى إلى جوار دورها الثقافى والفنى فى خدمة الحركة التشكيلية المصرية.
مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون
مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون
مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون
مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون
مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون
مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون
مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون
مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

موضوعات متعلقة

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

خبراء: التراخي في مواجهة تغير المناخ يكلّف أكثر من مكافحته

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت