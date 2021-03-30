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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى أمريكا 12% مع الاستعداد لموجة رابعة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:27 ص
أمريكا
أمريكا
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أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الولايات المتحدة استمرت في الارتفاع هذا الأسبوع وقفزت بنسبة تصل إلى 12% على مستوى البلاد.

وناشد كبار المسئولين الأمريكيين المواطنين الالتزام بإجراءات الصحة العامة للمساعدة في عكس هذا الاتجاه.

وذكرت الصحيفة- في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن- أن متوسط ​​الحالات الجديدة على مدى سبعة أيام تجاوزت الـ63 ألف حالة لأول مرة خلال شهر تقريبًا، وفقًا لبيانات جمعتها (واشنطن بوست)، بينما أبلغت ولايات مثل ميتشيجان وفيرمونت ونورث داكوتا عن ارتفاعات كبيرة في الإصابات الجديدة. ليبدو أن الولايات المتحدة أصبحت أمام موجة رابعة من المرض برغم التوسع في منح اللقاحات المضادة له في العديد من الولايات.

وأضافت الصحيفة أن ولاية متيشيجان كانت صاحبة النصيب الأكبر من الحالات الجديدة بزيادة قدرها 57 في المائة خلال الأسبوع الماضي. كما أبلغت الولاية، التي خففت القيود المتعلقة بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الشهر، عن أكبر زيادة في حالات دخول المستشفيات لمصابي كورونا، والتي ارتفعت بأكثر من 47 في المائة.

وفي الوقت نفسه، ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن- ليلة أمس- قادة حكومات الولايات والحكومات المحلية بالاستمرار في المطالبة بارتداء أقنعة الوجه، لا سيما في الأماكن العامة، في محاولة للحد من عدوى انتقال الفيروس.

جدير بالذكر أن أكثر من 550 ألف شخص توفوا في الولايات المتحدة بسبب كوفيد- 19، وكانوا من بين أكثر من 30 مليون إصابة. فيما تلقى حتى الآن ما لا يقل عن 95 مليون شخص جرعة واحدة أو أكثر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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