بعد تعويمها.. بدء التحقيق في جنوح «إيفر جيفن» بقناة السويس

صعد خبراء اليوم الثلاثاء على متن السفينة "إيفر جيفن" للتحقيق في ملابسات جنوحها بقناة السويس، وفقا لما نقلته قناة "العربية" في خبر عاجل قبل قليل.وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الإثنين، إن هناك 422 سفينة تنتظر عبور قناة السويس، مؤكدا على أنه لم تتخذ أي سفن مسارات أخرى لأن تلك المسارات تعني قطع مسافة 10 آلاف ميل.وأكد ربيع في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الإعلان عن تحرير سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفين" التي جنحت في القناة، الثلاثاء الماضي، على أن "قناة السويس لا تزال الأكثر أمانا والأقصر والأكثر خدمة".