4497 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 4497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 333 ألفا و250 حالة.وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 19 ألفا و424 فصحا.وأضافت أن البلاد سجلت - خلال الفترة نفسها - 203 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و913 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 3112 شخصا للشفاء ووصل إجمالي المتعافين إلى 252 ألفا و473 شخصا.وأفادت وزارة الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 9 آلاف و679 شخصا من بينهم 752 في وحدات العناية المركزة.وأضافت أن عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا يبلغ 67 ألفا و864 شخصا.