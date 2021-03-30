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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:57 ص
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي واليورو
وكالات
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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، عند مستوى 0.302 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.416 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.321 دينار والين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

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