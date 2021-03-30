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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ترشيح خريج جامعة الإسكندرية لنيل جائزة «هوشنز» لأفضل رسالة دكتوراة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:54 ص
ترشيح خريج جامعة
ترشيح خريج جامعة الإسكندرية لنيل جائزة «هوشنز»
هبه عويضه
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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الباحث أحمد شافعي، أحد خريجي جامعة الإسكندرية، وطالب الدكتوراة بقسم علوم الكمبيوتر والهندسة ومساعد باحث بقسم الهندسة الحيوية بجامعة "لويزفيل" بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة اختياره من قبل لجنة المنح والجوائز التابعة لمجلس الدراسات العليا بجامعة لويزفيل لتلقي جائزة "جون إم هوشنز" لأفضل رسالة دكتوراة جديرة بالتقدير.


يذكر أن الباحث أحمد شافعي حصل على بكالوريوس الهندسة في علوم الكمبيوتر والتحكم الآلى- جامعة الإسكندرية عام 2005، ودرجة الماجستير في الرياضيات الهندسية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 2012، قبل التحاقه بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراة.

هذا وقد أظهرت الأبحاث التى قام بها أحمد شافعي نتائج بحثية متميزة، والتي تم تقديمها والإعتراف بها في المجتمع العلمي من خلال أكثر من 20 مقالة منشورة، وبراءات اختراع، كما حصل على العديد من الجوائز لعمله البحثي، تحت إشراف الدكتور أيمن الباز الأستاذ المتميز بجامعة لويزفيل، كنتاكي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة لويزفيل في جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين بمصر.

يذكر أن رسالة الدكتوراة للباحث أحمد شافعى، التى أهلته لنيل الجائزة، تحمل عنوان "مناهج تعلم الذكاء الاصطناعي لتشخيص سرطان الرئة" وقد قدمت نظامًا جديدًا غير جراحي، آلى، تشخيصى بمساعدة الحاسب الآلى للتشخيص المبكر لسرطان الرئة، ويستطيع هذا النظام أن يدمج المعلومات المستخرجة من الأشعة المقطعية والمؤشرات الحيوية للتنفس التي تم الحصول عليها من نفس الزفير لتصنيف عقيدات الرئة، وقد تم تحليل صور الأشعة المقطعية باستخدام نوعين مختلفين من النماذج الرياضية التي تصف مظهر النسيج وتعقيد الشكل الخارجي لعقيدات الرئة، وفي النهاية يتم دمج جميع الخصائص الخاصة بجميع النماذج باستخدام بنية جديدة لشبكة الذكاء الاصطناعي التي تتكون من مرحلتين من وحدة التشفير التلقائي.

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