مستوطنون يقتحمون الموقع الأثرية فى سبسطية

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة وفا الفلسطينية"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع أمام المواطنين، وهناك توقعات بإقامة احتفالات لهم في المنطقة.وأضاف عازم، أن الأهالي وفعاليات وطنية ستشارك اليوم في إحياء ذكرى يوم الأرض من بلدة سبسطية، في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلدة من قبل سلطات الاحتلال، من أجل السيطرة على الموقع الأثري.