العراق: انفجار عبوة ناسفة استهدفت التحالف الدولى جنوب البلاد

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابعا للتحالف الدولي جنوبي العراق.ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن المصدر القول إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ أشهر استهدافا مستمرا بواسطة العبوات الناسفة لارتال التحالف الدولي والقوات الأمريكية، ولكنها في الغالب لا تسبب خسائر سوى أضرار طفيفة.