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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:41 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 10 آلاف و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و662 ألفا و942 إصابة.

وكتب وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء - "تم تسجيل 10 آلاف و533 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في أوكرانيا حتى 30 مارس 2021 وعلى وجه التحديد، أصيب 367 طفلًا و250 من العاملين الصحيين بكوفيد-19".

وبحسب الوزير، تم تسجيل 286 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و418 حالة وفاة، و3576 حالة تعاف، ليبلغ عدد المتعافين مليونا و307 آلاف و76 شخصا، فضلا عن ألفين و597 حالة دخول مستشفى.

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