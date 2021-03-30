1445 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان ألفا و445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 243 ألفا و318 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) المحلية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 863 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 218 ألفا و31 حالة.وأضافت "الصحة الكازاخية" أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 24 ألفًا و180 أشخاص، منهم 364 مرضى في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.