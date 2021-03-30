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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1445 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:35 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في كازاخستان ألفا و445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 243 ألفا و318 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) المحلية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 863 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 218 ألفا و31 حالة.

وأضافت "الصحة الكازاخية" أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 24 ألفًا و180 أشخاص، منهم 364 مرضى في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.

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