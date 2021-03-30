بينها مصر.. قبرص تضيف 16 دولة لقائمة المدن الأمنة لفيروس كورونا

تضيف قبرص 16 دولة إلى "القائمة الآمنة لفيروس كورونا" في الأول من أبريل، في محاولة لبدء صناعة السياحة المحاصرة، ومن بين هذه الدول،مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث سيسمح للزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة بدخول الدولة باختبار "PCR" سلبي.ووفقا لموقع "ذا ناشيونال"، ستعيد الجزيرة المتوسطية فتح حدودها أمام بعض أكبر أسواق السياحة فيها، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وإسرائيل وأوكرانيا ولبنان وبيلاروسيا وصربيا والولايات المتحدة وقطر.ولن يحتاج الزوار من هذه الدول إلى إذن خاص لدخول البلاد ولن يُطلب منهم الحجر الصحي عند الوصول كما هو الحال حاليًا، وفقًا لوزارة الصحة بالجزيرة، ومع ذلك سيحتاجون إلى تقديم اختبار PCR سلبي خلال 72 ساعة من وصولهم، وسيحتاج جميع السياح إلى الامتثال للبروتوكولات الصحية الحالية في الجزيرة، والتي تشمل ارتداء قناع الوجه الإلزامي والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.واعتبارًا من 1 مايو ستبدأ قبرص أيضًا في الترحيب بالسياح البريطانيين الذين تم تطعيمهم دون قيود على الدخول، حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر سوق للسياحة في الجزيرة، حيث استقبلت ما يقرب من أربعة ملايين زائر في عام 2019، وروسيا هي ثاني أكبر سوق للسياحة في الجزيرة.وتمثل السياحة 15% من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص، وقد تضررت الصناعة بشدة من وباء كورونا حيث انخفض عدد الوافدين الدوليين بنسبة 80% في عام 2020، في حين انخفضت الأرباح من هذا القطاع الحيوي بنسبة 85%.