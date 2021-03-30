الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) الكويتية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.وتقضي المادة سابقة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 يناير الماضي أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.وأصدر الصباح في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة كما استقبلهم سموه في قصر بيان صباح اليوم التالي وبحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم.