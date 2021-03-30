رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الإصابات التراكمية بكورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:25 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
هدير سند
طباعة
وضع موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الإصابات التراكمي، وسط انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 96 ألفًا و188 حالة، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ووفق الموقع العالمي، توفي 6651 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 97 حالة وفاة الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 597 ألفا و256 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 494 ألفًا و417 حالة.

وعالميا بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 128 مليونا و253 ألفا و280 حالة، شفي منها 103 ملايين و465 ألفا و895 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات في العالم حتى صباح اليوم 2 مليون و804 آلاف و662 شخصا.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر

«العلاقة الآثمة».. «فيس بوك» وراء مقتل طفلتي القليوبية خنقًا بالغاز

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

خبراء: التراخي في مواجهة تغير المناخ يكلّف أكثر من مكافحته

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت