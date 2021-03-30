الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الإصابات التراكمية بكورونا

وضع موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، الأردن في المرتبة 34 عالميا بعدد الإصابات التراكمي، وسط انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 96 ألفًا و188 حالة، حتى صباح اليوم الثلاثاء.ووفق الموقع العالمي، توفي 6651 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 97 حالة وفاة الاثنين.وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 597 ألفا و256 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 494 ألفًا و417 حالة.وعالميا بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 128 مليونا و253 ألفا و280 حالة، شفي منها 103 ملايين و465 ألفا و895 حالة.وبلغ إجمالي الوفيات في العالم حتى صباح اليوم 2 مليون و804 آلاف و662 شخصا.