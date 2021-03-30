مسؤول أميركي: واشنطن تبحث العودة للاتفاق النووي مع إيران

قال مسؤول أميركي كبير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة إلى العودة المتزامنة إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه قبل 3 سنوات، وفقا لتصريحاته لـ "سكاي نيوز".وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن واشنطن تبحث في خيارات للعودة للاتفاق النووي بما يشمل نقاشات غير مباشرة مع إيران عبر الشركاء الأوروبيين.وذكرت "سكاي نيوز" أن ذلك يمثل هذا التطور تحولا في الموقف الأميركي الذي كان يصر، منذ بداية تولي إدارة الرئيس جو بايدن، على عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، لكي تعود أميركا إليه وترفع العقوبات عن طهران.