وصول قوافل «حياة كريمة» الطبية لقرى جنوب البحر الأحمر غدًا

قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر الجديدة ستنطلق غدا الأربعاء 31 مارس لقرى جنوب البحر الأحمر.وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى بيان له، أن القوافل ستستغرق يومين فى كل قرية من قرى المحافظة حيث تبدأ بحلايب وأبو رماد وصولا لرأس غارب شمال المحافظة، لافتًا إلى أنه جارى وضع جدول زمني وتحديد توقيت القوافل فى كل قرية بمدن المحافظة، حيث من المقرر أن تشمل القوافل العلاجية جميع التخصصات والأشعة وصرف الأدوية والعلاج مجانا ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة».وتابع مرعي أن آخر القوافل العلاجية كانت منذ أيام قليلة فى قرية الزعفرانة برأس غارب وتم الكشف خلالها على 211 مواطن بقرية الزعفرانة، شمال مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.وأكد أنه تم إجراء 59 فحص معملى، و29 فحص سونار معملى، 76 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تمت مشاركة عيادة تنظيم أسرة بالقافلة، وصرف وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة حياه كريمة.