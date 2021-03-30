ضبط بدالين تموين استولوا 26 ألف جنيه بمبيعات وهمية بالبحيرة

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملاتها على كافة الأنشطة والمخابز البلدية، لمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات التموينية والتجارية، ومراقبة البدالين التموينين، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.وأسفرت تلك الحملة عن ضبط محل بدال تمويني بمركز ادكو لقيامه بإثبات مبيعات وهمية وتجميع سلع مدعمة من السوق السوداء بمبلغ ١٣٣٣٧.٢٠ جنيه، وذلك بعد مراجعة السلع المنصرفة إليه من فروع الجملة وإجراء الجرد الفعلي.كما تم ضبط محل بدال تمويني بمركز ادكو لقيامه بإثبات مبيعات وهمية وتجميع سلع مدعمة من السوق السوداء بمبلغ ١٣١٩٩.٤٥ جنيه، وذلك بعد مراجعة السلع المنصرفة إليه من فروع الجملة وإجراء الجرد الفعلي.تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.