«سلاما يا بلادي الإخوان» و«تحركت السفينة.. ولا عزاء للمتربصين» أبرز المقالات

تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والدولي.فمن جانبه، سلط الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية -في عموده "من آن لآخر" وتحت عنوان "سلاما يا بلادي"- الضوء على إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس بأيد وعقول وإرادة مصرية، مشيرا إلى أن أزمة السفينة الجانحة كشفت العديد من الحقائق عن مصر وقناة السويس، وبعثت برسائل كثيرة مهمة وحاسمة بعد أن تنفس العالم الصعداء، واطمأن العالم أيضا على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري والــذي يمثل القلب والعقل لدول العالموقال توفيق: إن أزمــة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس ذكرت بقيمة ومكانة وعظمة مصر بموقعها الجغرافي الفريد الذي يمثل قلب العالم، مشيرا إلى أن مصر أصبحت حديث العالم الذي ترقب حل أزمة السفينة الجانحة، وكانت وسائل الإعلام العالمية والدولية تضع خبر قناة السويس في صدر نشرات أخبارها وتقاريرها وحديث الصحف ووسائل الإعلام العالمية وهو ما يجسد أهمية مصر وقناة السويس كشريان دولي محوري.وأضاف أنه على مدار أيام توقف الملاحة في قناة السويس؛ تكبد العالم خسائر فادحة وصلت 10 مليارات دولار في اليوم الواحد وارتفعت أسعار النفط، فيما عرضت دول كثيرة المساعدة، إلا أن ثقة المصريين في أنفسهم وقدراتهم وإرادتهم وعقولهم كانت أكبر من أي تحد.ورأى توفيق أن أزمة السفينة الجانحة جسدت قيمة ومكانة قناة السويس، وأن ما يتردد عن عدم جدواها أو وجود بدائل بها هو كلام عفى عليه الزمن وأن حديث العالم واهتمامه على مدار الساعة بما حدث من إيقاف الملاحة في قناة السويس يجهض أكاذيب الحاقدين والكارهـين مــن الخونة والعـماء حــول القناة.وتابع: إن أزمة السفينة الجانحة عكست معدن الإنسان المصري في القدرة على التحدي، مشيرا إلى أن انتفاضة الدولة المصرية والمتابعة عـلى مدار اللحظة من قـيادتها السياسية خلال حل أزمة السفينة الجانحة، ومــن ثم النجاح الكبير في تحريك وتعويم السفينة وإعادة حركة الملاحة بالأمس؛ يجعلنا - كشعب - نطمئن أننا في وطن قوى وقادر وواثق في نفسه وأبنائه ونبراته وعقوله.. وطن قادر على صنع الأمجاد.واختتم الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق مقاله قائلًا: إن الأزمة انتهت بنجاح بأيد مصرية، رغم التعقيد الكبير الذي أحاط بالعملية.. وهنا يستحق المصريون الفخر والتحية والشكر لكل مصري مخلص أسهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمــة.. وهو ما يثبت أن مصر ولادة.. وأن أبناءها قــادرون على حمايتها.وفي عموده (كل يوم) بصحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان (تحركت السفينة.. ولا عزاء للمتربصين!)، قال الكاتب الصحفي مرسي عطا الله: "أحمد الله أن ما تنبأت به أمس عن كامل الثقة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس؛ قد تحقق، وأثبت المصريون - كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس - أنهم على قدر المسئولية.. ولا شك أن فرحة المصريين وشرفاء العالم بهذا الإنجاز وجهت لطمة على وجوه المتربصين والحاقدين ممن تصوروا أن هذه الأزمة أكبر من قدرات مصر على إنهائها في زمن قصير ولكن الله كان معنا!".وأضاف عطا الله: "لعلها فرصة لكي أهمس في أذان الكثيرين ممن ظهروا على المسرح السياسي دون تأهيل سياسي أو نفسي كأحد الإفرازات السلبية لعواصف الفوضى التي ضربت المنطقة منذ 10 سنوات، ومن ثم راحوا يتقافزون على سلالم الزعامة كنشطاء سياسيين ومحللين استراتيجيين لديهم الفهم الكامل لكل شيء بدءا من سد النهضة إلى أزمة السفينة وحوادث القطارات، لا يرون شيئا واحدا يستحق الاستحسان في سياسات أوطانهم ويذهبون بالخيال تارة وبالأوهام تارة أخرى إلى نقد كل قرار سياسي واتهام صانع القرار بأنه أغفل أمورا كثيرة كان عليه مراعاتها مع أن صانع القرار – في الأغلب – لديه من المعلومات والحقائق ما ليس لدى غيره، وبالتالي فإنه يرى الأخطار والمصاعب التي تغيب عن فطنة المراهقين الجدد في بحور السياسة!".ورأى أن "المسئولية السياسية أكبر وأشمل وأعمق من ترديد هتافات الشوارع وصيحات التظاهر في الميادين في ثنايا سطور المقالات أو عبر المكلمة المفتوحة في الفضائيات ليل نهار؛ فالمسئول تحكمه حسابات العقل، وليس شطحات العواطف والمشاعر؛ ومن ثم يتحتم عليه الصبر واحتمال النقد استنادا إلى ما يمتلكه من عميق الثقة في قوة وصحة ما اتخذه من قرارات تستند إلى حسابات استراتيجية تحكمها آليات تنفيذية لكيفية توجيه تصرفاتها في المسارات الصحيحة".ومع ذلك، أشار عطا الله إلى أنه "ليس معنى ذلك أن السلطة الحاكمة منزهة عن أي خطأ، ولكن قليلا من التواضع يا أهل الكلمة والرأي لأنكم أيضا لستم منزهين عن الخطأ فيما تبدونه من آراء وأحكام أغلبها خاضع للهوى الشخصي بأكثر من كونها أحكاما وآراء مبنية على حقائق وأرقام".وتابع: "لا أريد أن أسمي أحدا بعينه أو أن أستشهد بقضايا محددة أثير الجدل حول مدى أهمية إعطائها الأولوية في برامج العمل الوطني، وإنما أستطيع أن أقول إننا نمر بمرحلة دقيقة لا تحتمل مثل هذه «الخفة» التي تظهر من آراء وتحليلات تتعلق بقضايا من الوزن «الثقيل»، بل إنه لا يصح ولا يجوز مواصلة نهج التحليلات «السطحية» في التعاطي مع أمور وقضايا تستوجب التعمق والدقة عند التعرض لها بالنقد أو بالإشادة!".واختتم الكاتب الصحفي مرسي عطا الله مقاله قائلًا: "حان الوقت الذي نستطيع فيه بناء إطار فكري واضح يجعل من الكلمة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية جنديا ملتزما في كتيبة الدفاع عن الوطن عند التعاطي مع القضايا الكبرى التي لا يجوز إدخالها في دوائر الشك والتشكيك! وأظن أن الكل يوافقني على أن الكلمة الحرة تفقد قيمتها بل وتفقد تأثيرها إذا ما تحولت من كونها أداة لخدمة الحقيقة إلى أداة لخدمة الذات والتوجهات الفكرية الخاصة بصاحب الكلمة وحده! وخير الكلام: العمل بما هو متاح خير من انتظار ما قد يتاح!".وفي عموده (إنها مصر) بصحيفة (الأخبار)، وتحت عنوان (الإخوان وتثمين الأكاذيب!)، قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه "في المحن والأزمات، يلتف الناس حول أوطانهم.. إلا الإخوان".وأضاف جبر أن "الإخوان يسعدون للكوارث والنكبات، ففي استحكام حلقاتها فرج لهم، في اشتعال الحرائق تدفئة لمؤامراتهم، ومنذ نشأتهم كانوا شوكة في الظهر، فهم يتطلعون لوطن غير وطنهم، ولا يريدون حكمًا إلا حكمهم، ولا يتورعون في استخدام أية وسيلة تحقق أحلامهم في السلطة".وتابع: "الحمد لله أنهم حكموا مصر عامًا، ليعرف المصريون حقيقتهم، وإدمانهم الكذب كأساس ثابت في منهج الجماعة ويسري في عروق أعضائها، ولو أقسمت للناس أنهم لا يعتبرون مصر وطنًا بل محطة وصولًا للخلافة، ما كانوا يصدقون إلا بعد أن جربوا بأنفسهم وشاهدوا بأعينهم حجم المخاطر والأهوال التي أحاطت بوطنهم، إذا استمر الإخوان في الحكم".وأشار جبر إلى أن أكاذيب الإخوان منقولة من وزير الدعاية النازي "جوبلز" بأسلوب "التأطير"، كأن تقول لشخص ما "تختار الأبيض ولا الأسود؟"، ولا تترك له فرصة اختيار لون ثالث، فهم يقولون - مثلا - إن الدولة تهدم المساجد، ولا يذكرون أنه كان زاوية وتعديات ويعيق المرور، وأن البديل هو بناء مسجد عبد المنعم رياض على مساحة عشرة أفدنة بالإسكندرية.ولفت إلى أن الإخوان اتبعوا استراتيجية "تثمين الكذب" منذ نشأتهم وحتى النفس الأخير، وتبسيطه والإلحاح به وتكراره، فربما يصدقه الناس، ولكن انقلبت عليهم ألسنتهم وعجلت بنهايتهم، وشيدت بينهم وبين الناس جدارًا سميكًا من عدم الثقة، ورغم ذلك لم يستوعبوا الدرس.وأردف الكاتب الصحفي كرم جبر قائلًا: "هل تذكرون "طائر النهضة" الذي بشر به مرسي أو "أنهار العسل" التي وعد بها العريان وع القدس رايحين بالملايين لصفوت حجازي؟ ومرسي الذي امتدح الطوارئ زاعمًا أنها مذكورة في القرآن وهو يجلس على كرسي الحكم، بينما هو وجماعته كانوا الأكثر شجبًا وبكاءً على أطلالها وهم خارج السلطة.. لم تكن كذبة أو اثنتين أو ثلاثا أو عشرا، وإنما أسلوب ممنهج يتم استدعاؤه في كل المواقف".وأضاف أنهم "لا يخجلون من الكذب، وظلوا على مدى 50 عامًا يُقسمون بأنهم لم يحاولوا اغتيال عبد الناصر في المنشية، وإنها كانت تمثيلية للتنكيل بهم، ولكن بعد 25 يناير تفاخروا علنًا بأن مجموعة انتحارية تتكون من محمود عبد اللطيف وهنداوي الدوير ومحمد النصيري، هي التي قامت بالعملية".وتابع جبر: "وبعد أن سجل الإخوان ما أسموه ملاحم التعذيب في سلخانات عبد الناصر، ورصدت زينب الغزالي في كتاب «حياتي» قصصًا يشيب لها الولدان، عن الكلاب المتوحشة التي كانت تنهش جسدها في السجن الحربي، وجلدها بالسياط وتعليقها في الفلكة وإغراقها في حوض مياه.. اعترفوا بعد سنوات طويلة بأن الكتاب لا تعرف عنه زينب الغزالي شيئًا، وأنه من تأليف على جريشة، الذي أطلق العنان لخياله لشحذ الهمم ضد عبد الناصر".واختتم الكاتب الصحفي كرم جبر مقاله بالقول: "وبعد أن روجوا أن اعتصام رابعة كان سلميًا، وأنهم لم يحملوا سلاحًا ولم يطلقوا رصاصة، اعترف الإرهابي الهارب أحمد المغير مؤخرا «أيوه، كان الاعتصام مسلحًا، لم يكن فقط مسلحًا بالإيمان أو عزيمة الشباب أو حتى العصيان الخشب، لا، اللي بتكلم عليه الأسلحة النارية كلاشات وطبنجات وخرطوش وقنابل يدوية ومولوتوف".وفي عموده (فصل الخطاب) بصحيفة (المصري اليوم)، وتحت عنوان (جماعة السندوتشات الكومبو بالكاتشب!)، قال الكاتب الصحفي حمدي رزق: "الحمد لله، كابوس وانزاح، استقامت السفينة البنمية الجانحة «إيفر جيفن» بعد جهد جهيد، بسواعد المخلصين من أبطال مصر في هيئة قناة السويس، وعلى رأسهم الفريق أسامة ربيع، قضوا أيامًا وليالي صعبة في مياه مالحة، تحيطهم عناية السماء، محروسة يا مصر بدعاء الطيبين".وأضاف رزق: "هيئة قناة السويس كسبت احترام العالم، احترافية، وقدرات، وإمكانيات، وخبرات زحزحت الجبل العائم، وتتوالى بيانات الإشادة، ما يمكن البناء عليه مستقبلًا، بحملة علاقات عامة دولية تضع العالم في قلب العملية الاحترافية الناجزة، مع وعد بعدم تكرارها مستقبلًا، تداعيات الجنوح لن تنتهي بمجرد التعويم، المتربصون بمستقبل القناة كثر وكشفوا عن خططهم ومخططاتهم شمالًا وجنوبًا.. وعلانية".وتابع: "ما نسميه «إعادة الاعتبار» لهذا الشريان الحيوي عالميًا، يحتاج لعمل إعلامي مخطط مع الميديا العالمية، واتصالات ساخنة مع التوكيلات البحرية لوضعهم جميعًا في قلب الحدث الذي لفت العالم، إذ فجأة يصحو من سُباته على صدمة توقف الملاحة في قناة السويس، ظل على أطراف أصابعه معلقة أبصاره على القناة، هزة مروعة في التجارة العالمية، يقينًا القناة ثبت تأثيرها في مجريات التجارة العالمية، والبدائل جد مكلفة، والبحث عن مجرى آمن بمستوى قناة السويس ليس متوفرًا من حول العالم، لذا حبس العالم أنفاسه، وشهق بعد نجاح عملية التعويم، وفضلًا عن إعادة الاعتبار الذي تستحقه القناة، والاحترام لهيئتها المحترفة بحريًا، كشفت الحادثة نادرة الحدوث عن وجه آخر لمصر، وجه مشرق، دولة محورية في حركة التجارة العالمية، دولة تملك مفتاح الحياة، وهو بالمناسبة مفتاح فرعوني شهير، ترجمة أمينة لمكانة مصر، ليست دولة هامش، ولا يمكن تهميشها، دولة مركزية ذات ثقل لا يمكن تجاهلها، دولة تجتهد لخدمة العالم دون مَنٍّ وَلَا أَذًى، تفتح ذراعيها وقلبها للعالم منفتحة على الشرق والغرب، تسع تجارة الجنوب والشمال، ولا ترهن الإرادة الدولية لأسباب، بل تسهم فيها بكل الأسباب، وإعادة الاعتبار ليس حكيًا، ولا تلاعبًا بالألفاظ، ولكنها حقيقة مؤكدة، العالم وقف على أهمية القناة الاستراتيجية، ويعيد حساباته، وعلينا أن نعيد حساباتنا لتعويض ما فات، واستشراف مثل هذه الحوادث في ضوء هذه الحادثة، بسد النواقص، ورفع الكفاءة".ودعا الكاتب الصحفي حمدي رزق إلى "العض بالنواجذ على تهيئة هذا الممر الحيوي الذي يشكل نسبة مقدرة من الدخل القومي لما هو قادم من تحولات في التجارة الدولية نحو السفن العملاقة، وهذا يتطلب بذل الغالي والنفيس في استكمال مخطط تعميق وتوسعة القناة القديمة، وصولًا لأعلى كفاءة في استقبال المدن العائمة التي تسود مستقبلًا مجريات التجارة العالمية.. إذا حدث سيكون خيرًا عميمًا ويرفع مكانة القناة عالميًا، وخلاصته أن عملية التعويم الناجحة تضيف الكثير لكفاءة هيئة قناة السويس، ولا عزاء للكارهين، والشامتين، وأرامل الإخوان في منافيهم النفسية، أما جماعة «السندوتشات الكومبو العائمة في الكاتشب» الذين سخروا من القناة، فجزاؤهم المقاطعة الشعبية، شباب مصر لم يصمت على إهانة، ويرد الصاع صاعين، صاعًا بالإنجاز الذي هو أقرب للإعجاز الملاحي، وصاعًا بالدفاع عن بلاده ووقوفه في ظهرها في أحلك الظروف".