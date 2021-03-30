719 إصابة جديدة بكورونا فى بوليفيا

سجلت السلطات في بوليفيا 719 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 270 ألفا و347 حالة.وبحسب ما نشرته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، فقد تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و211 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في بوليفيا بلغ 88 ألفا و315 شخصا.