اليابان وأمريكا ترتبان قمة سوجا وبايدن فى واشنطن 9 إبريل المقبل

كشف مصدر حكومي في اليابان، أن طوكيو وواشنطن تعملان على ترتيب قمة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، والرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة في واشنطن يوم 9 إبريل المقبل.ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن المصدر قوله، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يغادر سوجا طوكيو في الثامن من إبريل على أن يعود يوم 11 من الشهر نفسه وحصل بالفعل على الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لكوفيد -19 استعدادًا لهذه الزيارة ومن المقرر أن يتلقى الجرعة الثانية الأسبوع المقبل.ووفقًا لمصادر حكومية مختلفة، فمن المقرر أن يدين سوجا وبايدن في بيان مشترك عقب اجتماعهما تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخين باليستيين الأسبوع الماضي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدعوة إلى نزع السلاح النووي بالكامل.أفادت المصادر بأنه من المتوقع أيضا أن يؤكد سوجا وبايدن أن جزر سينكاكو، مصدر توتر بين طوكيو وبكين، تقع ضمن نطاق المادة 5 من المعاهدة الأمنية اليابانية-الأمريكية.يشار إلى أن الصين تطالب بالجزر غير المأهولة التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، وتطلق عليها اسم دياويو وتنص المادة 5 على أن الولايات المتحدة ستدافع عن الأراضي الخاضعة للإدارة اليابانية من الهجمات المسلحة.وتأتي القمة الأمريكية - اليابانية في وقت تُصعد خلاله إدارة بايدن انتقاداتها لمعاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانج والإجراءات المتعلقة بهونج كونج وتايوان، وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حشد الحلفاء في الجهود المبذولة لتحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيط الهادئ الهندي.ومن المقرر أن يكون هذا أول اجتماع شخصي لبايدن مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه في يناير الماضي، ومن المرجح أن يناقش الطرفان قضايا حقوق الإنسان في الصين وسبل مواجهة الإصرار البحري المتزايد للقوة الآسيوية، بالإضافة إلى جهود نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.