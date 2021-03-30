سعر برميل النفط الكويتى يرتفع 83 سنتا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 83 سنتا ليبلغ 63.63 دولار في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 62.80 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية ارتفع خام برنت 26 سنتا ليبلغ 64.83 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا ليبلغ 61.44 دولار للبرميل.