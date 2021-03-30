استقرار معدل البطالة فى اليابان عند 2.9% خلال الشهر الماضى

أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، استقرار معدل البطالة في اليابان خلال فبراير الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب عند مستوى 2.9 %.ولم يسجل معدل البطالة تغييرا عن المعدل المسجل في يناير الماضي، في حين جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 3%.في الوقت نفسه استقر معدل عدد الوظائف المتاحة بالنسبة لعدد طلبات التوظيف عند مستوى 1.09 وظيفة لكل طلب، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 1.11 وظيفة لكل طلب، بلا تغيير عن قراءة يناير الماضي.