تقرير: جماعات الإسلام السياسى تهدد تنمية موزمبيق النفطية والاقتصادية

تهدد جماعات الإسلام السياسي المتطرفة التنمية في موزمبيق الدولة الواقعة في جنوب شرق القارة السمراء، حيث كشف موقع موقع businesslive.co بأن جماعات الإٍسلام السياسي تهدد مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الدولة الأفريقية.وتابع الموقع: تعد مقاطعة كابو ديلجادو الواقعة في أقصى الجزء الشمالي من ساحل موزمبيق الطويل موطنًا لثلاثة أكبر مشاريع للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا، وقد اجتذبت هذه المقاطعة العديد من كبرى شركات الطاقة متعددة الجنسيات في العالم، مصحوبة باستثمارات ضخمة في الغاز الطبيعي المسال.ومنذ عام 2011، تم اكتشاف احتياطيات غنية من الغاز الطبيعي المسال قبالة ساحل كابو ديلجادو في حوض روفوما، مع اكتشاف حقول الغاز البحرية الرئيسية، ثم حث العديد من المراقبين على الإشارة إلى أن موزمبيق "حققت الفوز بالجائزة الكبرى" حيث قيل مؤخرًا أنه بحلول منتصف عام 2020، يمكن أن تصبح موزمبيق واحدة من أكبر 10 منتجين للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، فيما تقدر قيمة مشاريع الغاز مجتمعة بـ 60 مليار دولار، ومن الواضح أن هذا يمكن أن يحدث ثورة في اقتصاد موزمبيق البالغ 15 مليار دولار.ومع ذلك، على الرغم من المليارات من الاستثمارات من قبل كبرى شركات الطاقة متعددة الجنسيات منذ عام 2012، فإن سكان كابو ديلجادو لم يروا بعد الفوائد المادية من هذه المشاريع.أحد أكبر المخاطر التي يواجهها المستثمرون الدوليون في صناعة الغاز الطبيعي المسال هو العديد من المجهول المرتبط بالتهديد الذي تشكله جماعات الإٍسلام السياسي والحركات المتطرفة المنبعثة من الدين والتي تتخذ من الدين ستارا لها، والتي نشطت بشكل خاص في كابو ديلجادو منذ عام 2017.في حين دعت جماعة أنصار السنة، المعروفة محليًا باسم الشباب، في البداية إلى "تطهير" الإسلام في موزمبيق من خلال الدعوة إلى الابتعاد عن ممارسات التقاليد الصوفية المسلمين، أوضحت الحركة في النهاية أن هدفها هو فرض الشريعة الإسلامية (القانون الإسلامي) في المحافظة.إراقة الدماء وقطع الرؤوسومنذ الاستقلال في عام 1994، اشتبكت الحكومة المركزية وقتها في حرب أهلية مع عدد من هذه الجماعات في حرب استمرت 16 عامًا وأودت بحياة أكثر من مليون شخص، وتشكل جماعة أنصار السنة، بصلاتها مع تنظيم داعش، الآن التهديد الأمني ​​الرئيسي للحكومة الموزمبيقية وقواتها المسلحة.كما أثار تصاعد العنف والنزاع المسلح منذ أوائل عام 2020 بعض الأسئلة الملحة حول مستقبل استثمارات الغاز الطبيعي المسال، بل إنه وضع مستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال في خطر كبير ومن الواضح أن الشركات الأجنبية ذات استثماراتها الكبيرة تشعر بالتهديد، خاصة في المرحلة الحالية حيث يجب اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية.في الأشهر الأخيرة، تحول الوضع في كابو ديلجادو من سيء إلى أسوأ. في نوفمبر الماضي، ورد أن مسلحين تابعين لجماعات الاسلام السياسي قطعوا رؤوس عشرات الأشخاص في شمال موزمبيق. والآن انتشر قطع الرؤوس وإراقة الدماء في مدينة بالما. هذه ليست أخبارًا جيدة لصناعة الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، حيث من المفترض أن تصبح بالما مركز التصنيع حيث سيوجد مئات العمال المهرة.وسط تطور حالة حقوق الإنسان المزعجة بشكل متزايد في نهاية عام 2020، بما في ذلك قتل المدنيين على أيدي المتمردين، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين فيما وصفته بالوضع "اليائس" وواحدة من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". كما ذكرت أن أكثر من 350 ألف شخص نزحوا منذ 2018.ليس هناك شك في أن المتمردين من جماعات الاسلام السياسي قد تمكنوا من زيادة حجم أنشطتهم في كابو ديلجادو، وأن الافتقار إلى الحكم والاستجابة الأمنية المناسبة من قبل كل من حكومة موزمبيق وقادة جنوب إفريقيا تجعل هذه القضية تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة، والتي يمكن أن يعرض للخطر التحرير الناجح لثروة موارد البلاد.حتى الآن، لم يتم استهداف منشآت ومواقع الغاز الطبيعي المسال الرئيسية أو تأثرت بشكل مباشر، ولكن المخاطر الأمنية لهذه الاستثمارات الضخمة - وإمكانات التنمية في موزمبيق - تتزايد بالتأكيد وتشكل تهديدًا حقيقيًا لصناعة الغاز الطبيعي المسال.