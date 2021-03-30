أستراليا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين، اليوم الثلاثاء، إن بلادها فرضت عقوبات على شخصية واحدة وأربع شركات من روسيا، مرتبطة ببناء وتشغيل قسم السكك الحديدية على جسر القرم.وقالت باين: "فرضت أستراليا عقوبات مالية مستهدفة، وحظر سفر على مواطن روسي واحد وكذلك على أربع شركات روسية، والعقوبات مرتبطة ببناء وتشغيل قسم السكك الحديدية من جسر القرم".ووصفت باين بناء جسر القرم بأنه "محاولة لتعزيز سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي تم ضمها بشكل غير قانوني"، مشيرة إلى أنه تم فرض هذه العقوبات بالتنسيق مع كندا، التي أعلنت قبل فترة عن فرض عقوبات مشابهة.وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن أستراليا فرضت منذ إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عقوبات على ما لا يقل عن 168 شخصية و52 شركة.