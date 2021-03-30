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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجمالى إصابات كورونا فى تايلاند تصل لـ28 ألفا و821

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:37 ص
كورونا فى تايلاند
كورونا فى تايلاند
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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 48 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 28 ألفا و821 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 94 وفاة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

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