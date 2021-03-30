9549 إصابة جديدة بكورونا فى المانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 9549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال 24 ساعة الماضية.وأشار المعهد - على صفحته الإلكترونية، اليوم الثلاثاء - إلى أنه تم تسجيل 180 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 76 ألفا و93 حالة وفاة.جدير بالذكر أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن أكثر من مليونين و791 ألفا و822 إصابة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 207 آلاف و800حالة.