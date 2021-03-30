مساع بإدارة بايدن لإعادة المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع

قالت مصادر أمريكية إن هناك مساع من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لطرح مقترح جديد لإعادة المفاوضات مع إيران خلال الأسبوع الجاري.وأشارت المصادر - حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء - إلى أن المقترح الجديد يدعو إيران إلى وقف جميع الأنشطة النووية مثل العمل على أجهز الطرد المركزي المتقدمة وتخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء 20% في مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية الأمريكية.ولفتت المصادر إلى أنه ليس من المؤكد قبول إيران لهذه الشروط، لاسيما وأن طهران كانت قد رفضت مقترحا أمريكيا سابقا وقدمت من جانبها عرضا قوبل بالرفض من جانب فريق بايدن.وقال ديريل كيمبال المدير التنفيذي لجمعية الرقابة على الأسلحة إن إيران تستعد لوضع المزيد من القيود والعقبات أمام التوصل إلى اتفاق نووي خلال الأسابيع المقبلة، والوقت الآن هو الأمثل لتجنب تصعيد الموقف من خلال العمل على العودة للمفاوضات.