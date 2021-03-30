1288 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة السابقة من بينهم 10 حالات وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 157 ألفا و943 حالة، تعافى منها 145 ألفا و293 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 10 آلاف و170 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1577 حالة بعد تسجيل 12 حالة جديدة.