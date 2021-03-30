فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

رشحت فوربس المجلة الأمريكية الشهيرة مصر ومقبرة توت عنخ امون من أفضل الجولات الافتراضية في العالم.ووفقًا لفوربس، فإنه على الرغم من أن وباء كورونا الذي أوقف السفر الدولي فجأة، إلا أن حب السفر لم يتوقف أبدًا، وضطر الكثير من الناس إلى البقاء في المنزل، وشعروا بفرص كبيرى في استكشاف أماكن جديدة والخروج إلى العالم، حيث ارتفعت شعبية الجولات الافتراضية خلال العام الماضي باعتبارها ملاذًا أمنا لمحبي السفر والاستكشاف، وبينما يتجه الناس إلى السفر مرة أخرى، لا يزال هناك جزء كبير من السكان يحب خوض تجربة افتراضية من المنزل.ونقلت فوربس القول عن برنارد فريشر، مؤسس Flyover Zone، التي تنشئ "جولات تليفزيونية" لمواقع التراث الثقافي: "نحن في فترة عالية الطلب للغاية لمريدي السياحة الافتراضية".فيما قدمت احدى الشركات العالمية في تنظيم الاحداث"Eventbrite " برحلات وجولات افتراضية من المنزل لمواقع سياحية عالمية، وتقول كبيرة التسويق في Eventbrite: "عندما ضرب كورونا العالم قبع الجميع في منازلهم، ومع ذلك، في الفترة من (مارس) إلى (أبريل) من العام الماضي، شهدنا زيادة في عدد الطلبات على الجولات الافتراضية.فيما رشحت فوربس مصر وتحديدا "مقبرة توت عنخ آمون "وجهة سياحية افتراضية، حيث يمكنك القيام بجولة افتراضية في مصر القديمة، ومشاهدة المقابر الفرعونية التي لطالما سمع العالم عنها، كما توفر الرحلات الافتراضية أيضا عبر الانترنت مرشد سياحي مرخص، ليساعدك في فهم ماتشاهده وأنت في مكانك عبر الانترنت، حيث يمكنم مشاهدة قناع الملك توت القناع الذهبي وكنوز مصر القديمة في متحف القاهرة، بتكلفة بسيطة لم تتجاوز عشرة دولارات.ومن ضمن الاماكن التي رشحتها فوربس" بعلبك" في لبنان، حيث يمكنك الاستمتاع بالتاريخ ومشاهدة المواقع التراثية برؤية ثلاثية الأبعاد.ومن بين الاماكن المرشحة أيضا، حديقة الأمازون بيرورا فالي الوطنية في سيدني، وحيث استكشاف البرية الأسترالية والنباتات والحيوانات المحلية والمنحدرات والكهوف المنحوتة المهيبة بتكلفة 40 دولارًا.