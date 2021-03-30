رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:53 ص
مقبرة توت عنخ آمون
مقبرة توت عنخ آمون
أمينة ذكى
طباعة
رشحت فوربس المجلة الأمريكية الشهيرة مصر ومقبرة توت عنخ امون من أفضل الجولات الافتراضية في العالم.

ووفقًا لفوربس، فإنه على الرغم من أن وباء كورونا الذي أوقف السفر الدولي فجأة، إلا أن حب السفر لم يتوقف أبدًا، وضطر الكثير من الناس إلى البقاء في المنزل، وشعروا بفرص كبيرى في استكشاف أماكن جديدة والخروج إلى العالم، حيث ارتفعت شعبية الجولات الافتراضية خلال العام الماضي باعتبارها ملاذًا أمنا لمحبي السفر والاستكشاف، وبينما يتجه الناس إلى السفر مرة أخرى، لا يزال هناك جزء كبير من السكان يحب خوض تجربة افتراضية من المنزل.

ونقلت فوربس القول عن برنارد فريشر، مؤسس Flyover Zone، التي تنشئ "جولات تليفزيونية" لمواقع التراث الثقافي: "نحن في فترة عالية الطلب للغاية لمريدي السياحة الافتراضية".

فيما قدمت احدى الشركات العالمية في تنظيم الاحداث"Eventbrite " برحلات وجولات افتراضية من المنزل لمواقع سياحية عالمية، وتقول كبيرة التسويق في Eventbrite: "عندما ضرب كورونا العالم قبع الجميع في منازلهم، ومع ذلك، في الفترة من (مارس) إلى (أبريل) من العام الماضي، شهدنا زيادة في عدد الطلبات على الجولات الافتراضية.

فيما رشحت فوربس مصر وتحديدا "مقبرة توت عنخ آمون "وجهة سياحية افتراضية، حيث يمكنك القيام بجولة افتراضية في مصر القديمة، ومشاهدة المقابر الفرعونية التي لطالما سمع العالم عنها، كما توفر الرحلات الافتراضية أيضا عبر الانترنت مرشد سياحي مرخص، ليساعدك في فهم ماتشاهده وأنت في مكانك عبر الانترنت، حيث يمكنم مشاهدة قناع الملك توت القناع الذهبي وكنوز مصر القديمة في متحف القاهرة، بتكلفة بسيطة لم تتجاوز عشرة دولارات.

ومن ضمن الاماكن التي رشحتها فوربس" بعلبك" في لبنان، حيث يمكنك الاستمتاع بالتاريخ ومشاهدة المواقع التراثية برؤية ثلاثية الأبعاد.

ومن بين الاماكن المرشحة أيضا، حديقة الأمازون بيرورا فالي الوطنية في سيدني، وحيث استكشاف البرية الأسترالية والنباتات والحيوانات المحلية والمنحدرات والكهوف المنحوتة المهيبة بتكلفة 40 دولارًا.

موضوعات متعلقة

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 30-3-2021

محمد صلاح يكشف عن إمكانية انتقاله للعب فى إسبانيا

«إكسبريس»: مانشستر سيتى يعلن رحيل سيرجيو أجويرو نهاية الموسم

صلاح: أسعى للفوز على ريال مدريد وليس الانتقام من راموس

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت

مناقشة كتاب «الفراعنة المحاربون» بجزويت الإسكندرية.. غدًا

«هل فشل مشروع التنوير لدينا؟».. أمسية جديدة بمركز الحرية للإبداع