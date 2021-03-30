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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو لرصد 10 مليارات دولار للسوريين وسط تدهور الوضع الإنسانى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:02 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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تعتزم الأمم المتحدة حث المانحين الدوليين على التعهد، بما يصل إلى 10 مليارات دولار اليوم الثلاثاء؛ لمساعدة السوريين الفارين من الحرب الأهلية في خضم جائحة كوفيد-19.

وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة - في بيان - "يؤدي الآن تدهور الظروف المعيشية والتراجع الاقتصادي وكوفيد-19 إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية والمرض. ثمة قتال أقل ولكن لم تتحقق عوائد للسلام".

وسيطلب المؤتمر السنوي الخامس لوقاية اللاجئين السوريين من المجاعة، والذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، 4.2 مليار دولار للمساعدة داخل سوريا و5.8 مليار دولار للاجئين والدول المضيفة في الشرق الأوسط.

ويحتاج حوالي 24 مليونا إلى مساعدات أساسية، بزيادة أربعة ملايين خلال العام المنصرم وهو أعلى رقم حتى الآن منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011.

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