127 مليونا و581 ألفا و652 إجمالى مصابى كورونا حول العالم

أكدت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 127 مليونا و581 ألفا و652 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و791 ألفا و718 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 72 مليونا و401 ألف و543 شخصا.