كوريا الجنوبية تسجل 447 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في البلاد، خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 102 ألف و582 حالة.وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1729 حالة، وأن عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة بلغ 102 شخص.