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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يتابع إجراءات محاكمة الشرطى المتهم بقتل فلويد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:55 ص
بايدن
بايدن
أ ش أ
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع "عن قرب" محاكمة الضابط السابق في شرطة مينيابوليس ديريك شوفين بولاية مينيسوتا الأمريكية المتهم بمقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، والتى بدأت أولى جلسات محاكمته أمس الإثنين.

وقالت ساكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن بايدن شدد على ضرورة أن تكون هناك مساءلة، "ويجب أن تكون هناك أنظمة لضمان ذلك وتغيير القوانين لضمان إمكانية تنفيذ ذلك".

وعرض الإدعاء على المحكمة مقطع الفيديو الشهير الذي يظهر فيه شوفين راكعا على رقبة فلويد، الذي يبلغ من العمر 46 عاما نحو ثماني دقائق قبل وفاته. وصرخ فلويد عدة مرات "أنا أختنق، لا أستطيع التنفس".

واستمعت المحكمة التي عقدت في المدينة إلى شهادة عاملة اتصالات خدمات الطوارىء جينا سكوري، التي قالت إنها كانت تتابع بثا للكاميرات من مكان الحادث وشعرت أن "شيئا ما لم يكن على ما يرام".

وأجابت سكوري على أسئلة المدعي العام في القضية ماثيو فرانك الذي سألها عن شعورها حينما كانت تتابع الحادث فأجابت "لقد جلسوا جميعا (رجال الشرطة) على ظهر الرجل، وبدا أنهم فعلوا ذلك لوقت طويل، ظننت أن شاشتي تعطلت قبل أن أرى أشخاصا يتحركون في الخلفية".

وقالت سكوري إنها اتصلت برقيب في الشرطة للتعبير له عن "مخاوفها من حدوث أمر خاطىء"، وإنها لم "تستطع تحديد ما إذا كان من الضروري استعمال هذا القدر من القوة في العملية"، مضيفة أنها "لم تقم بمكالمة رجل شرطة للتعبير عن مخاوفها من قبل".

وأثار المقتل الدرامي لفلويد احتجاجات تحولت إلى العنف في مدينته ومدن أمريكية أخرى واحتجاجات حول العالم.

ويحاول الدفاع عن شوفين إظهار تقارير طبية تظهر وجود آثار لعقاقير مخدرة في دم فلويد، وتظهر إصابته بمشاكل في القلب والرئتين.

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