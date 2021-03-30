مصر ثانى وجهة للسويسريين بعيد الفصح

مصر



‘سبانيا والبرتغال



منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى



سويسرا



رشح موقع thelocal.ch السويسري عدة وجهات سياحة للسويسريين في عيد الفصح، حيث رشح عدة وجهات سياحية لا يخضع فيها المسافرين للحجر الصحي وجاءت مصر في المرتبة الثانية على رأس هذه القائمة.ووفقا للموقع السويسري، فإنه على الرغم من أن عطلة عيد الفصح قد تكون سهلة في الماضي، إلا أنها قد تكون مهمة صعبة هذه الأيام - خاصة إذا كنت تريد التأكد من تجنب الحجر الصحي.ووفقًا لأحدث قائمة من السلطات السويسرية، هناك بعض الوجهات حيث يمكنك أخذ استراحة قصيرة خلال فترة عيد الفصح - دون الحاجة إلى الحجر الصحي.وهي الخيار المفضل للباحثين عن الشمس، حيث لا توجد قيود تقريبًا، ولكن سيحتاج أي شخص يسافر إلى مصر إلى إجراء اختبار PCR سلبي ولكن لا توجد قواعد الحجر الصحي المعمول بها، مما يتيح للمسافر الاستمتاع بالرحلة إلى مصر.حيث تمت إزالة إسبانيا والبرتغال ن قائمة الحجر الصحي في سويسرا منذ 11 مارس، وعلى الرغم من الحديث في ألمانيا عن ضرورة منع المسافرين من الذهاب إلى جزيرة مايوركا السياحية، إلا أنه لا توجد قيود حالية سارية بخلاف متطلبات الاختبار.كما لاحظ منظمو الرحلات السياحية السويسرية، تزايد الطلب على الرحلات إلى الجزيرة، إلا أنها أقل جاذبية من المعتاد بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة الإسبانية، وعلى عكس السنوات السابقة التي اشتهرت فيها الجزيرة بفجور المتعة، كانت مايوركا في ربيع عام 2021 أكثر ترويضًا.بالإضافة إلى حظر التجول في الساعة 10 مساءً، يجب إغلاق الحانات في الجزيرة في الساعة 5 مساءً، ويمكن لستة أشخاص كحد أقصى من أسرتين أن يجتمعوا في الخارج.لا تزال العديد من الوجهات السياحية المعروفة في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي مفتوحة للسياح مع القليل من القيود إن وجدت، حيث مازالت المكسيك وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان، على سبيل المثال، مفتوحة للسفر ولن تتطلب من أي شخص الحجر الصحي عند العودة.في حين يتدفق سكان سويسرا عادةً إلى وجهات دولية، أصبحت العطلات في المنزل أكثر جاذبية هذه الأيامن وعلى عكس العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، فإن الفنادق ومواقع التخييم في سويسرا مفتوحة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ذلك، مع متطلبات الحجر الصحي المطبقة على الوافدين من معظم أنحاء العالم، من المتوقع أن تكون المواقع السياحية في سويسرا أقل ازدحامًا مما قد تكون عليه بخلاف ذلك - مما يجعلها وقتًا مثاليًا لقضاء الإجازة.