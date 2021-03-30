موقع إندونيسى يكشف مخاطر جماعات الإسلام السياسى

كشف موقع tirto.id الإندونيسي مخاطر جماعات الإسلام السياسي بشكل عام في العالم، وكيف أصبحت هذه الجماعات مسئولة عن العديد من الحوادث الإرهابية حول العالم.ووفقا للموقع فإن جماعات الإسلام السياسي تتسم بالعنف والاستبداد، لاسيما ففي الفترة من 1994 إلى 2008، وفقًا لسجلات "بي بي سي" و"كينغز كوليدج لندن"، حيث نفذ المتطرفون الذين على علاقة بجماعات الإسلام السياسي، ثلاثة أخماس التفجيرات الإرهابية البالغ عددها 204 تفجيرات في جميع أنحاء العالم، وفي الواقع، في شهر واحد فقط، في (نوفمبر) 2014، سُجل مقتل أكثر من 5 آلاف شخص نتيجة لهجمات 16 جماعة تنتمي إلى جماعات الإسلام السياسي.ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية سان دييغو بالولايات المتحدة "أحمد كورو"، في أحدث أعماله بعنوان "الإسلام والاستبداد والتخلف في الاقتصاد (2019)"، إن المنتمين لجماعات الإسلام السياسي لا يرون تاريخ الإسلام بشكل شامل.و وجد كورو أنه من بين 49 دولة ذات أغلبية مسلمة، هناك 22 دولة هي في الواقع دول علمانية، و8 دول إسلامية فقط تعترف بالإسلام كدين رسمي للدولة، ويوضح كورو أن الاستعمار الأجنبي للدول العربية أو الإسلامية، ليس السبب الوحيد في ولادة هذا النوع من الجماعات لأن العالم الإسلامي شهد انتكاسة عندما تزامن التدخل الغربي مع الاستعمار، كما رصد كورو كيف نشأت جماعات الاسلام السياسي على مر القرون.وتابع كورو: "أن جماعات الإسلام السياسي لا تعبر عن الإسلام لأن الإسلام ليس دين عنف، ولكن في كثير من فترات الدولة المصرية كان هناك تعايش كبير بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى، على سبيل المثال، بعض الخلفاء الأمويين دعموا ترجمة النصوص القديمة باللاتينية واليونانية والعبرية في مختلف المجالات إلى العربية".وفي عصر الدولة العباسية، جاء العديد من البيروقراطيين من المجتمعات المسيحية واليهودية ويوضح "آدم ميز" في كتابه "نهضة الإسلام" أن المسلمين في بغداد يشاركون عادة في الاحتفالات المسيحية.