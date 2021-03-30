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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعماء أكثر من 20 دولة يطالبون بوضع معاهدة دولية بشأن الجوائح

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:33 ص
الصحّة العالمية
الصحّة العالمية
أمينة ذكى
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وقع زعماء أكثر من 20 دولة، بالاشتراك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والمدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مقال مشترك، إلى وضع "معاهدة دولية بشأن الجوائح" لمواجهة الأزمات الصحيّة في المستقبل، وفقا لما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وكان من بين ازعماء الدول الموقعون على المقال، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورؤساء كوريا الجنوبية مون جاي-إن وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وإندونيسيا جوكو ويدودو وتشيلي سيباستيان بينيرا.

وقال القادة في مقالهم: إنّه في الوقت الذي يستغلّ فيه فيروس كوفيد-19 "نقاط ضعفنا وانقساماتنا فإنّ مثل هذا الالتزام الجماعي المتجدّد سيمثّل خطوة مهمّة لتعزيز الاستعداد للجوائح على أعلى مستوى سياسي".

وأضاف القادة في مقالهم إنّه "ستكون هناك جوائح أخرى وحالات طوارئ صحيّة أخرى واسعة النطاق. لا يمكن لأيّ حكومة أو منظّمة متعدّدة الأطراف أن تواجه هذا التهديد بمفردها".


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