مسئولة أمريكية تعرب عن قلقها إزاء زيادة حالات كورونا

أعربت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، عن قلقها إزاء الزيادات الأخيرة في حالات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، داعية الأمريكيين إلى عدم التخلي عن الاحتياطات الوقائية المعمول بها.وأضافت المسئولة الأمريكية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أحدث البيانات تظهر أن متوسط الإصابات بالعدوى في الأيام السبعة الماضية، ارتفع إلى حوالي 60 ألف حالة في اليوم، أي زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.وأشارت والينسكي إلى أن ارتفاع الحالات يولد لديها شعورا بـ"الهلاك الوشيك"، وطلبت من الأمريكيين الاستمرار في اتباع إرشادات الوكالة لتغيير مسار الوباء وتجنب السفر غير الضروري، مشيرة إلى زيادة السفر في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.جاء تحذير المسؤولة، بعد أن اتخذت بعض الولايات خطوات لإعادة فتح اقتصاداتها، وأزالت قيودا قد فرضتها على قطاعات مثل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم، وعزت ذلك إلى تسارع إعطاء اللقاحات وتراجع الحالات الجديدة ودخول المستشفيات.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا - في وقت سابق - حكام الولايات والمسؤولين المحليين إلى تأجيل فتح اقتصادات مناطقهم، وإلى الإبقاء على القوانين التي تلزم السكان بارتداء الكمامات أو إعادة العمل بها.وتعهد بايدن بأن يكون 90 في المائة من البالغين في البلاد مؤهلين للتطعيم بحلول 19 أبريل المقبل.