مطالبات أمريكية بإدراج الحوثيين من جديد فى قائمة الإرهاب

وجه النائبان الجمهوريان كلوديا تيني وجو ويلسون، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتوقيعات عدد من النواب، عبرت عن رفضهم وغضبهم من رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب الأمريكية، حيث طالبت رسالة النواب، بلينكن بالعودة عن شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب.كما جاء في الرسالة: "قرارك خاطئ ويبعث برسالة خاطئة، فشطب الحوثيين من القائمة بدد السلام في المنطقة"، وأكدت رسالة النواب لوزير الخارجية الأميركي أن كل الشروط متوفرة لتصنيف الحوثيين على قائمة الإرهاب.كانت الخارجية الأمريكية قد رفعت في فبراير الماضي ميليشيات الحوثي من قائمة الإرهاب، وأبقت العقوبات على قادتهم وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين وعبدالله الحكيم.