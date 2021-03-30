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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع وغلق 42 مراكزًا للدروس الخصوصية ومؤسسة بالغربية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:12 ص
تشميع مراكز الدروس
تشميع مراكز الدروس الخصوصية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، غلق 35 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 48 ساعة الماضية.

وطالب المحافظ، أصحاب المحال والمقاهي والورش، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وأولياء أمور الطلاب، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

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