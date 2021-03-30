صلاح: أسعى للفوز على ريال مدريد وليس الانتقام من راموس

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر لكرة القدم والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، أن تركيزه خلال مباراة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ينصب على فريقه وليس الانتقام من سيرجيو راموس مدافع النادي الملكي.وشارك صلاح مع ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، حيث تعرض لإصابة خطيرة على يد سيرجو راموس مدافع ريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز الريال 3-1.وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، قبل مواجهة ريال مدريد في السادس من أبريل المقبل، قال صلاح إن لديه دافعًا خاصًا للفوز على ريال مدريد والتأهل إلى نصف النهائي، ولا يفكر مطلقًا في نهائي 2018.وحول وجود دوافع للانتقام من راموس، أشار النجم المصري إلى أن هذه المباراة أصبحت في الماضي، قائلًا: "الآن أفكر في الفريق، وجميع اللاعبين يركزون مع فريقهم، ويريدون الفوز فقط".وأضاف صلاح: "نهائي كييف كان في الماضي، إننا نسعى الآن للتأهل إلى الدور القادم".